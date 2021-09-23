شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال العاهل السعودي في ذكرى اليوم الوطني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تنعم بأمن واستقرار ورخاء وتنمية.



تأكيد من الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهه للسعوديين عبر تويتر في ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91.

وغرد العاهل السعودي عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائلا: "نحمد الله دائمًا على ما أنعم به علينا في هذه البلاد من أمن واستقرار ورخاء وتنمية وسنسعى لحاضرنا ومستقبلنا مستلهمين ذلك من تضحيات الآباء والأجداد من أجل رفعة الوطن وشعبه".