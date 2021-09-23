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التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعلن مكتب القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة، بدء أعمال التنسيق للمرحلة الثانية من نظام القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، في العاشرة من صباح السبت المقبل ولمدة 3 أيام، وتنتهي في الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27/9/2021، على أن يتم إعلان النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

ويحق لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة لطلاب المرحلة الأولى الذين استنفذوا الرغبات، التقدم في هذه المرحلة، عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة اضغط هنا على أن يكون التقدم وفقاً للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولي وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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