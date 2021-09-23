إخلاء سبيل "سمكري البني آدمين" بكفالة 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف مدينة نصر، إخلاء سبيل يوسف خيري "سمكري البني آدمين" بكفالة 50 ألف جنيه، بحسب محاميه ماجد البنهاوي.

ويواجه "خيري" اتهامات تتعلق بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة لتزوير في البطاقة الشخصية وشهادة تخرجه.

ومن جانبها؛ حذرت نقابة العلاج الطبيعي من التعامل مع مركزه المُسمى "سمكري البني آدمين" في مدينة نصر الذي شمعته إدارة العلاج الحر، قائلة إنه منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي.

وعقب القبض عليه، انتقد عدد من الفنانين المتهم يوسف خيري، على رأسهم أمير كرارة والفنانة ساندي التي اتهمته بـ"أنه كاد يتسبب في إصابتها بالشلل".