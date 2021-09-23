ليبيا: حفتر يعلق مهامه العسكرية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية

اسماعيل عبد الحي - قام المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الأربعاء 22 سبتمبر 2021 بتعليق مهماته العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر.

وأعلن حفتر تعيين خلف موقت له حتى 24 ديسمبر، موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن المشير حفتر كلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من يوم واحد على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة الموقتة، والذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة.