وزير خارجية فرنسا يبحث أزمة الغواصات مع نظيره الأميركي

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:49
عربي ودولي
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بحث وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الخميس، أزمة الغواصات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وأبلغ لودريان، بلينكن خلال اجتماع ثنائي في مقرّ الأمم المتّحدة في نيويورك، بأنّ الخروج من الأزمة بين بلديهما بسبب قضية الغوّاصات يتطلّب "وقتاً" و"أفعالاً"، بحسب ما أعلنت باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقرّ البعثة الفرنسية في المنظمة الأمميّة، إنّ لودريان "ذكّر بأنّ خطوة أولى تمّ القيام بها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين (الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء) لكنّه لفت إلى أنّ الخروج من الأزمة بين بلدينا يتطلّب وقتاً وأفعالاً".
ونشبت أزمة دبلوماسية بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى بعد إلغاء صفقة لتزويد أستراليا بغواصات فرنسية لصالح غواصات أميركية تعمل بالطاقة النووية.
المصدر: وكالات