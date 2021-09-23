«الصحة العالمية» تتلقى طلباً لتسجيل لقاح مضاد لكورونا

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 19:10
عربي ودولي
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قالت شركة «نوفافاكس»، اليوم الخميس، إنها طلبت مع شريكها معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح من منظمة الصحة العالمية تسجيل لقاح «نوفافاكس» للوقاية من مرض كوفيد-19 للاستخدام الطارئ.
ويعتبر اعتماد منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ لأي منتج دوائي إشارة للسلطات التنظيمية الدولية بشأن كفاءة المنتج وسلامته.
كما يعد من المتطلبات المسبقة للتصدير لعدة دول تشارك في برنامج «كوفاكس» لمشاركة اللقاحات.
وأعلنت «نوفافاكس» أنها ستركز على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للحصول على الإمدادات الأولية للقاح.
كانت «نوفافاكس» قالت، في وقت سابق، إنها ستطلب قيد لقاحها في أغسطس وهو ما يشير إلى تأخير في التسجيل.
وتعهدت «نوفافاكس» ومعهد «سيروم»، وهو أكبر هيئة لتصنيع اللقاحات في العالم، بتقديم أكثر من 1.1 مليار جرعة من اللقاح لبرنامج «كوفاكس» الذي يستهدف إتاحة لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
المصدر: رويترز