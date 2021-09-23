مصر تحظر استيراد اللحوم الهندية بسبب فيروس نيباه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 06:04 مساءً - منذ 10 دقائق

قررت وزارة الزراعة المصرية، حظر استيراد اللحوم ومنتجاتها، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة طفل إثر إصابته بفيروس نيباه بولاية كيرالا الهندية.

ووفقا لموقع “القاهرة 24” أكد مصدر مسؤول، أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بحظر استيراد اللحوم الهندية ومنتجاتها، تحسبا من انتقال فيروس نيباه إلى مصر، كما شددت وزارة الزراعة من إجراءاتها.

واكتشفت الهند أعراض فيروس نيباه القاتل لدى 11 شخصا في ولاية كيرالا، وصفت حالتهم بأنها مستقرة، وأن جميعهم خالطوا طفلا عمره 12 عاما توفي بفيروس نيباه.

وعقب وفاة الطفل، شرع أطباء الولاية في فحص 251 شخصا خالطوه.

ويصنف “نيباه” على رأس قائمة عشرة أمراض ذات أولوية حددتها منظمة الصحة العالمية كمصادر محتملة للأوبئة في المستقبل.

وقال العلماء سابقا لصحيفة “ذي صن” إن “نيباه” “يمكن أن يكون سببا لوباء جديد”.

ويموت ما يصل إلى ثلاثة أرباع المصابين، ما يجعل فيروس “نيباه” أكثر فتكا بنحو 75 مرة من المعدل المقدر لوفيات “كوفيد-19.

وفيروس “نيباه” هو عدوى خطيرة يمكن أن تسبب تورم المخ والوفاة.

ووقع اكتشافه لأول مرة عام 1999، في ماليزيا، سنغافورة، عندما حدثت 100 حالة وفاة من أصل 300 إصابة.

وتمت تسمية الفيروس على اسم مكان في بورت ديكسون، ماليزيا، حيث تم تتبع تفشي المرض إلى مزرعة للخنازير.