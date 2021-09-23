نتنياهو لـ”بينت”: عليك قراءة خطاباتي قبل التحدث بالأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 06:04 مساءً - منذ 44 دقيقة

أصدر متان سيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بيانا هاجم فيه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وقال سيدي وفق القناة 7 العبرية: “خطاب بينيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مختلفا في الأسلوب عن خطابات بنيامين نتنياهو، ولن تكون هناك وسائل مساعدة له ولوحات.. إلخ”.

ورد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو رد على ذلك بالقول: ” هوس بينيت للتمييز بين نفسه وبين نتنياهو بأي شكل من الأشكال يكلف دولة إسرائيل غاليا في الصراع ضد كورونا، والنضال ضد النواة الإيرانية ، والنضال السياسي ضد الفلسطينيين”.

وقال: “لو كان بينيت مهووسًا بكورونا كما كان مهووسًا بنتنياهو، لما تأخر شهرين في إحضار اللقاحات التي أمر رئيس الوزراء نتنياهو بها لمواطني إسرائيل، وبالتالي منع الوفيات المأساوية للعديد من الإسرائيليين البالغ عددهم 1200، الذي ماتوا ميتة لا داعي لها بكورونا “.

وأضاف نتنياهو: “بدلاً من الهجوم السخيف على خطابات رئيس الوزراء نتنياهو العديدة الناجحة في الأمم المتحدة، يجب على بينيت قراءة هذه الخطابات بعناية وتعلم كيفية جذب انتباه العالم وتعبئته لمصالح دولة إسرائيل”.