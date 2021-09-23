حكام الامارات يهنئون رئيس غينيا بيساو باليوم الوطني لبلاده

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، برقية تهنئة إلى الجنرال عمر سيسكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية غينيا بيساو.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الجنرال عمر سيسكو إمبالو.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى نونو غوميز نبيام، رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.