عاجل.. 6 قتلى في تحطم طائرة بأقصى شرق روسيا

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن 6 أشخاص، كانوا على متن طائرة نقل متقادمة من طراز أنتينوف إيه إن-26 تحطمت في أقصى شرق روسيا، لاقوا حتفهم.



كانت الطائرة، التي تقول وكالة تاس الروسية للأنباء إنها مملوكة لشركة تقوم بفحوص فنية في مطارات روسيا ويبلغ عمرها 42 عاما، اختفت من على شاشات الرادار، الأربعاء.

وذكرت وزارة الطوارئ، أنها عثرت على الحطام في منطقة يصعب الوصول إليها وإن فريق إنقاذ ظل يجوب أرضا شديدة الوعورة لمدة تزيد على 5 ساعات للوصول إليها.

وأضاف بيان الوزارة "للأسف لم ينج أحد من تحطم الطائرة".

وتحسنت معايير سلامة الطيران في روسيا في السنوات الأخيرة لكن الحوادث ما زالت تقع خاصة حوادث الطائرات المتقادمة.

وفي يوليو/تموز الماضي قُتل 28 شخصا كانوا على متن طائرة أنتينوف إيه إن-26 ذات المحركين والتي تحطمت في كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد.