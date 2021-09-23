اليوم الوطني 91 في السعودية.. إليكم أبرز الفعاليات

23 سبتمبر , 2021

أنهت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وبالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها لليوم الوطني 91، الموافق الخميس المقبل، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار هي لنا دار.

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر اليوم الخميس، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض.

كما، ستطلق الألعاب النارية فوق 13 مدينة في أنحاء المملكة، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً في عدة مواقع.

في موازاة ذلك، تنطلق العديد من الفعاليات الفنية الغنائية في الثامنة من مساء الخميس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض، بالإضافة إلى فعاليات مسرحية وتراثية ومعارض للوحات وطنية في عدد من مناطق السعودية.

وتزينت شوارع السعودية بالأعلام والإضاءات الخضراء، واهتمت أمانات المناطق بتزيين الأماكن العامة والتراثية والتاريخية احتفاءً بهذه المناسبة.