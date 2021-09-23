اختفى 24 ساعة وعاد جثة.. تفاصيل اختطاف وقتل مزارع على يد 4 ملثمين في أسوان- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

خيم الحزن على أهالي قرية سوق الثلاثاء، التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، بسبب مقتل أحد أبنائها أثناء عمله في مجال الزراعة بمركز أبوسمبل بمحافظة أسوان.

رضا عرفة القمري، شقيق المجني عليه سيد القمري قال لـ"الخليج 365"، إنه وشقيقه المتوفى يمتلكان قطعة أرض بمحافظة أسوان، ويعمل بها منذ 20 عامًا تقريبًا، ولم تكن لديهم مشاكل، أو خلافات مع أحد هناك.

وأضاف أنه يوم الإثنين الماضي، فوجئ وشقيقه ومجموعة من المزارعين باقتحام 4 ملثمين المسكن الذي يقيمون فيه، وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية في الهواء، من خلال أسلحة كانت بحوزتهم، واعتدوا عليهم بالضرب، محدثين إصابتهم، وخطفوا شقيقه، وبعد ذلك بـ 24 ساعة جرى العثور على جثته مكبل اليدين، وبها آثار تعذيب، وضرب بالرصاص.

وأضاف أن أحد الملثمين الذين اقتحموا المسكن، وجرى التعرف عليه، تبين أنه صاحب قطعة أرض مجاورة لأراضهم في أسوان، كان على خلاف مع شخص آخر يعمل معهم.

واستكمل الشقيق: "أحد المتهمين كان دايما بيهدد أخويا ويقوله لو ما جبتش الشخص اللي أنا عايزة هخطفك انت أي حد من كفر الشيخ".

وفي السياق رفضت أسرة العامل الزراعي تقبل العزاء فيه، لحين القبض على الجناة، مطالبين بسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.