تتبعها لمدخل عقار.. حبس طالب بتهمة التحرش بطفلة في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم الخميس، حبس طالب جامعي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بنطاق دائرة القسم.

تعود الواقعة عندما نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منشورًا تحت عنوان "احذروا من هذا الشخص وخلي بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه"، وتم حذفه في وقت لاحق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة في 26 مارس 2021، وأمكن التوصل لوالد المجني عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة طفلته من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو في حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو في حقه وضبطه وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.