تحذير من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:24

مولد كهربائي أمام محل في بيروت

عربي ودولي

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حذرت شركة الكهرباء الحكومية اللبنانية، اليوم الخميس، من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري مع انخفاض مخزوناتها من المحروقات.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية أدت إلى نقص الوقود في الأشهر القليلة الماضية. ويعتمد أغلب اللبنانيين على مولدات خاصة للحصول على الكهرباء.

وذكرت مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية، في بيان، أنها تستطيع توليد أقل من 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذي تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق.

وأضافت الشركة أن مخزوناتها من زيت الوقود من الدرجتين (إيه) و(بي) وصلت لمستويات حرجة ونفدت بالفعل في بعض المحطات التي توقفت حالياً عن إنتاج الكهرباء.

وقالت في البيان: «خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد على سبع انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية، وإنه إذا ما استمرت الأمور على حالها، فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الحالي».

ووقع العراق اتفاقاً في يوليو الماضي يسمح للحكومة اللبنانية، التي تعاني من شح السيولة، بسداد قيمة مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.

المصدر: رويترز