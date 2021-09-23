جونسون يدعو لتعزيز الجهود للتصدي إلى تغير المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ يوم الأربعاء.

وقال جونسون، زعيم حزب المحافظين: "لدينا قوة هائلة لتغيير الأمور، أو تغيير الأمور إلى الأفضل، وقوة رهيبة لإنقاذ أنفسنا".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يتعين زراعة المزيد من الأشجار، كما دفع من أجل المزيد من طاقة الرياح.

كما استغل جونسون كلمته لشكر الرئيس الصيني شي جين بينج على إعلانه أن الصين لن تصدر بعد الآن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وللإشادة بالرئيس الأميركي جو بايدن على وعده بتقديم مليارات الدولارات الإضافية كمساعدات مناخية.