قائد الجيش الأمريكي يلتقي نظيره الروسي لأول مرة منذ 2019

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

التقى قائد الجيش الأمريكي بنظيره الروسي،الأربعاء، في هلسنكي لأول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2019، فيما تتكيف الدولتان مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستيلاء طالبان عليها.

ولم يكشف الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ولا فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة الروسية، تفاصيل المناقشات التي جرت واستمرت لمدة ست ساعات، والبيانات الصادرة من الجانبين كانت في حدها الأدنى.

وقال بيان للجيش الأمريكي تضمن تفاصيل عن مدة الاجتماع ولم يتضمن تفاصيل عن جدول الأعمال، إن المحادثات استهدفت ”الحد من المخاطر وعدم التضارب على مستوى العمليات“.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن المحادثات استهدفت بحث سبل تخفيف المخاطر.

وللولايات المتحدة وروسيا مصالح عسكرية متنافسة غالبا في أنحاء العالم، بما في ذلك في بلدان مثل سوريا حيث تعمل القوات الأمريكية والقوات الروسية على مقربة شديدة. ولم يتضح بعد كيف ستنتقل واشنطن وموسكو إلى الخطوات التالية في أفغانستان.

ويتعرض الجيش الأمريكي لضغوط من الكونغرس لتعزيز استراتيجية لمواجهة الإرهاب والتصدي لمخاطر قادمة من أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي واستيلاء طالبان عليها في آب/ أغسطس.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها ستعتمد على عمليات ”في الأفق“ قد توجه من خلالها ضربات لجماعات مثل القاعدة وداعش في أفغانستان إذا هددت الولايات المتحدة.

لكن، مع عدم وجود قوات على الأرض، فإن مستوى قدرة واشنطن على اكتشاف المؤامرات ووقفها غير واضح. وبعد حرب استمرت 20 عاما، فإن المسؤولين العسكريين لديهم أيضا نظرة قاتمة لطالبان ويشيرون إلى علاقاتها مع القاعدة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو بحاجة إلى التعامل مع حكومة طالبان، وإنه يتعين على القوى العالمية أن تدرس فك تجميد أصول أفغانستان.