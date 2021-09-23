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الصحة تعلن الموقف الوبائي.. ارتفاع عدد الوفيات واستمرار تراجع الاصابات

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس في عموم العراق، حيث استمر تراجع عدد الاصابات دون الـ 3 آلاف.
وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2953 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 44 مصابا"، بعد تسجيل 42 حالة وفاة يوم امس.

واضافت الوزارة ان "كوادرها سجلت تماثل 5335 حالة جديدة للشفاء من كورونا، مع تلقي 73074 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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