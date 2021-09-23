الصحة تعلن الموقف الوبائي.. ارتفاع عدد الوفيات واستمرار تراجع الاصابات

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2953 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 44 مصابا"، بعد تسجيل 42 حالة وفاة يوم امس.

واضافت الوزارة ان "كوادرها سجلت تماثل 5335 حالة جديدة للشفاء من كورونا، مع تلقي 73074 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".