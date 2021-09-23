الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن اسماء المشمولين بالتعيين في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن أسماء المشمولين بالتعيين في محافظة ذي قار.

وقالت الأمانة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أصدرت الوجبة الأولى من المشمولين بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم "24 لسنة 2005" المعدل، مع أضابير الفصل السياسي الخاصة بهم؛ لغرض استكمال إجراءات تعيينهم، وبحسب الحاجة التي وردت ضمن كتاب محافظة ذي قار".



واضافت ان "الدائرة ستصدر تباعاً، بقية القوائم المشمولة بأحكام القانون، ولمختلف المحافظات".