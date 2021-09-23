الاتحاد للطيران تطلق حملة "إكسبو عبر أبوظبي"

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت الاتحاد للطيران عن تقديم تذاكر مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو دبي 2020، للضيوف المسافرين إلى أبوظبي.



وذلك للتعرف على أكبر تجمع ثقافي في العالم والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل بمشاركة دول العالم .

ويأتي العرض الخاص ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الاتحاد للطيران تحت شعار " إكسبو عبر أبوظبي"، والذي سيستمر ختام فعاليات إكسبو 2020.

ويبعد موقع إكسبو 2020 دبي حوالي 45 دقيقة بالسيارة عن أبوظبي ما يجعلها المكان الأمثل للإقامة لمن يرغبون في زيارة المعرض، تزامنا مع ترحيب العاصمة بالمسافرين المطعمين بالكامل دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي، الأمر الذي يوفر أجواءً فائقة من الراحة وسهولة الحركة بالنسبة لهم.

وقال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجربة الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران : " نفخر بدعوة العالم لزيارة إكسبو دبي 2020، والاستمتاع بالحدث الفريد والتعرف على ما تقدمه أبوظبي ودولة الإمارات.

وأضاف :"تخدم الاتحاد في الوقت الحالي 65 وجهة عالمية، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على معالم الوطن الفريدة. وتعتبر أبوظبي وجهة عالمية المستوى.

وأشار إلى أن إكسبو 2020 دبي هو أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي منذ إطلاق هذا الحدث الدولي قبل نحو 170 عاما. وفي إطار موضوعاته الثلاثة "الفرص والتنقل والاستدامة" وأحدث فنون العمارة والتقنية، بمشاركة 192 دولة وملايين الزوار، سيعرض المشاركون أفكارهم من أجل ترك إرث حضاري للأجيال القادمة.

ويجسّد شعار إكسبو دبي 2020 الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل" الالتزام بهدف الحدث الدولي المتمثل في بناء مستقبل أفضل عبر التعاون والشراكات والابتكار. وسيكون لكل بلد مشارك في إكسبو 2020 دبي جناحه الخاص؛ وسيقدم الحدث الدولي أكثر من 60 عرضاً حياً كل يوم فضلاً عن أكثر 200 وجهة فريدة للمأكولات والطعام.