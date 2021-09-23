ليبيا.. تسجيل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل 9 حالات وفاة خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 342 إصابة، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 5 وفيات.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 335 ألفًا و50 شخصًا، بينهم 78 ألفًا و23 حالة نشطة، ووفاة 4569 شخصًا.