الولايات المتحدة تجيز تقديم جرعة ثالثة من لقاح فايزر للمسنين والمعرضين للخطر

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منحها ترخيصاً لتقديم جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر والأشخاص المعرضين للخطر.



وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيان صحفي " يمكن إعطاء هذه الجرعة المعززة للأشخاص الذين بلغون من العمر 65 عاماً فأكثر والأشخاص المعرضين للخطر بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية".

وأضاف البيان "ان أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يمكن إعطاؤهم جرعة ثالثة من لقاح فايزر إذا كان هناك خطر مرتفع بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادة للمرض، أو إذا كان تعرضهم المتكرر للفيروس يجعلهم عرضة لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة متعلقة بالمرض".

واوضحت رئيسة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك، إن هذه الفئة تشمل العاملين في مجال الصحة والمعلمين وموظفي المدارس والعاملين في محلات السوبرماركت وفي ملاجئ المشردين والسجون، وغيرهم.