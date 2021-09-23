شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة روسية ومصرع طاقهما والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
عثر رجال الإنقاذ على رفات أفراد طاقم طائرة “أنطونوف-26” في إقليم خاباروفسك، حسبما صرّح ممثل خدمات الطوارئ لـ”سبوتنيك“.
وكانت الطائرة التابعة لمؤسسة “الاختبارات والنظم الجوية”، قد اختفتمن الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كيلومتر عن مدينة خاباروفسك، أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية وسط ظروف جوية سيئة.
وأشار المصدر إلى أن “جميع أفراد الطاقم قتلوا”،في وقت لاحق، وهو ما أكدته وزارة الصحة الإقليمية.
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أكدت أمس الأربعاء، اختفاء طائرة من طراز “أن-26” على متنها ستة أشخاص، وذكرت أنها اختفت من الرادارات في إقليم خاباروفسك في أقصى شرق البلاد.
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