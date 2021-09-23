شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. 474 شخصا عبروا الحدود مع بولندا بشكل غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم ارتفاع عدد حالات العبور غير الشرعي بمحاذاة الحدود الألمانية-البولندية، خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الوزارة، ضبطت الشرطة الاتحادية 474 شخصا على الحدود الألمانية -البولندية دخلوا إلى ألمانيا بشكل غير شرعي في أغسطس الماضي. وقال متحدث باسم الوزارة اليوم أن عدد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير شرعي أو تم تهريبهم بلغ حتى 20 سبتمبر الجاري 760 شخصا.

وأضاف المتحدث أن الشرطة الاتحادية تتعاون بشكل وثيق مع السلطات البولندية من أجل مواجهة هذه الظاهرة.