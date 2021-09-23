شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم, عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية واشتباك مسلح في منطقة جبال حمرين بشمال بغداد.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن الضربة الجوية التي جاءت استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية, استهدفت أحد الأوكار الرئيسة التابعة للدواعش في سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن الوكر كان يستخدم كمركز لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع محافظة كركوك.