انفجار قنبلة في مدرسة إناث في باكستان

23 سبتمبر , 2021

تعرضت مدرسة للبنات شمال غربي باكستان للتفجير، في أول قصف يستهدف تعليم الإناث منذ سنوات، وذلك بعد أسابيع من سيطرة طالبان على أفغانستان.

وانفجرت القنبلة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في مدرسة ببلدة تانك المتاخمة لوزيرستان الجنوبية، على الحدود الأفغانية، التي كانت منذ فترة طويلة قاعدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية مجيب الله لوكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار دمر جزئياً الجدار الخارجي وفصلاً دراسياً.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، ومع ذلك فإن طالبان الباكستانية استهدفت مئات من مدارس الفتيات في المنطقة قبل صدها بعمليات عسكرية منذ 2014.

وكان إطلاق النار على الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسف زاي في 2012، والهجوم على مدرسة يديرها الجيش بعد ذلك بعامين وقتل نحو 150 طفلاً، أسوأ هجمات طالبان على التعليم في باكستان.