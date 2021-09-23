الامارات تكشف عن موقفها من استضافة كأس العالم للأندية

وكشف النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، عن وجود محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بلاده ومجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص استضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بعد اعتذار اليابان.وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي في الأمر، لكنه أكد حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى.

وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستضافة بلاده للنسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا والتي ستقام عام 2023، مشيرا إلى قدرة الإمارات على تقديم نسخة مميزة من البطولة.

واختتم تصريحاته قائلا بأن الإمارات تحاول الارتقاء بمثل تلك البطولات والنهوض بمستوياتها مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

يذكر أن عام 2000 شهد إقامة أول نسخة من كأس العالم للأندية في البرازيل، ولم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شريكة "الفيفا" التسويقية، حيث تقام البطولة كل عام منذ 2005، كما استضافها البرازيل واليابان والإمارات والمغرب وقطر.

