خبير بريطاني: كورونا سيصبح شبيها بنزلات البرد في هذا الموعد

واعتبر بيل أن بريطانيا "تجاوزت الأسوأ ويجب أن تكون الأمور على ما يرام بمجرد انتهاء فصل الشتاء، مشيرا إلى أن "هناك احتمال الإصابة بالفيروس حتى لدى الأشخاص المطعمين"، مشيرا إلى أنه "إذا نظرنا إلى المسار الذي نسير فيه، فإننا أفضل حالا بكثير مما كنا عليه قبل ستة أشهر".وأضاف: "عدد حالات الإصابة مرتفع جدا ولكن أولئك الذين حصلوا على جرعتي اللقاح أو الذين أصيبوا سابقا بالفيروس ستكون لديهم مناعة".

هذا وأشارت الأستاذة سارة غيلبرت، التي ساعد عملها في تطوير لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، إلى أن الفيروسات تميل إلى أن تصبح أضعف مع انتشارها.

وفي السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" ستيفان بانسيل إن جائحة فيروس كورونا قد تنتهي في غضون عام، حيث تضمن زيادة إنتاج اللقاح الإمدادات العالمية.

