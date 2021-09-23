والدة كريستيانو رونالدو تروي 'القصة المضحكة' للقاء حفيدها مع ميسي

وفي مقابلة صحفية، تحدثت دولوريس أفيرو، والدة لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عن اللقاء الذي جرى على هامش حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في عام 2017، بين حفيدها ونجم برشلونة آنذاك ليونيل ميسي.ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن دولوريس قولها: "كان رد فعل كريستيانو جونيور صادما عندما قابل ميسي وجها لوجه. لقد صرخ قائلا: لا يمكن أن يكون هو، إنه قصير".

وأضافت: "سارعت إلى احتواء الموقف، وأخبرت كريستيانو جونيور: انظر إنه ميسي. وسارع رونالدو أيضا إلى تشجيع ابنه للسلام على اللاعب".

