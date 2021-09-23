انت الان تتابع خبر والدة كريستيانو رونالدو تروي 'القصة المضحكة' للقاء حفيدها مع ميسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-23 | 13:45
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كشفت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، تفاصيل تروى لأول مرة عن لقاء نجل "صاروخ ماديرا" بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حفل جوائز الكرة الذهبية سنة 2017.
وفي مقابلة صحفية، تحدثت دولوريس أفيرو، والدة لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عن اللقاء الذي جرى على هامش حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في عام 2017، بين حفيدها ونجم برشلونة آنذاك ليونيل ميسي.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن دولوريس قولها: "كان رد فعل كريستيانو جونيور صادما عندما قابل ميسي وجها لوجه. لقد صرخ قائلا: لا يمكن أن يكون هو، إنه قصير".
وأضافت: "سارعت إلى احتواء الموقف، وأخبرت كريستيانو جونيور: انظر إنه ميسي. وسارع رونالدو أيضا إلى تشجيع ابنه للسلام على اللاعب".
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن دولوريس قولها: "كان رد فعل كريستيانو جونيور صادما عندما قابل ميسي وجها لوجه. لقد صرخ قائلا: لا يمكن أن يكون هو، إنه قصير".
وأضافت: "سارعت إلى احتواء الموقف، وأخبرت كريستيانو جونيور: انظر إنه ميسي. وسارع رونالدو أيضا إلى تشجيع ابنه للسلام على اللاعب".
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