الأحوال المدنية: إستمرار الدوام يوم السبت لتسليم البطاقة الوطنية فقط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الأحوال المدنية، اليوم الخميس، إستمرار الدوام يوم السبت لتسليم البطاقة الوطنية فقط في بغداد والمحافظات.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " بتوجيه من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض جندي الكعبي، تقرر ان يكون يوم السبت دوام لكوادر شعبة تسليم البطاقة الوطنية فقط في بغداد والمحافظات لغرض تسليم البطاقات المنجزة للمواطنين ويكون موعد التسليم بعد الساعة الواحدة ظهراً".

واضاف البيان، ان "هذه القرار ياتي من اجل الاسراع في تسليم البطاقات للمواطنين للمعاملات المنجزة ضمن الفترة المحددة من (١ /٦ الى ١ /٨)".

وتابع، "لوحظ في الاونة الاخيرة عدد من الصفحات الوهمية التي تسيء الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة والتي تقوم بـ تلفيق الكذب والتسقيط عكس الحقيقة، حيث قامت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بنشر ورقة فيها معلومات مبهمة وبعد التدقيق وجد ان الارقام المذكورة لحالات البطاقة الوطنية هي مطبوعة واغلبها منجزة والبعض الاخر مروجة بعد تاريخ ٨/١ وهذه غير مشمولة بالمدة المحددة للتسليم، ونود ان نبين لمواطنينا الكرام ان هدف هذه الصفحات التشهير وان تسيء لسمعة هذه المؤسسة الخدمية".

وذكر البيان، "نعاهد المواطنين الكرام باننا ماضون في طريق اصلاح العمل وتطويره ولا تأخرنا مثل هكذا تعليقات او منشورات التي هدفها زعزعة قوتنا .. ويبقى منتسبي مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في خدمة المواطن.