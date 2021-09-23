"معًا لمواجهة كورونا".. ندوة للتوعية بخطورة الجائحة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة سوهاج، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "معًا لمواجهة كورونا"، بالتعاون مع مديرية الصحة، بحضور اللواء ضياء أبو العزم السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة.

وأكد السكرتير المساعد على ضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال التسجيل على موقع الوزارة، أو من خلال القوافل المتنقلة التي تجوب مختلف مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح التي يجري الإعلان عنها، وفقًا لخطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى الجهد المبذول بالقطاع الصحي خلال الفترة الماضية، لمواجهة الجائحة، مرورًا بنشر الوعي بأهمية تلقي اللقاح بمختلف أنواعه، مؤكدة أن جميع اللقاحات المتوفرة آمنة ومصرح بها من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة.