تأجيل محاكمة "سفاح الجيزة" بتهمة قتل زوجته لجلسة 16 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة فراج عبد العاطي "سفاح الجيزة" لجلسة 16 نوفمبر، للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد علي يونس وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيي عادل صادق.

وتسلمت المحكمة خلال جلسة اليوم تقرير مستشفى الأمراض النفسية بشأن المتهم بعد شهرين من إيداعه المستشفى، كشف التقرير أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، كما أنه سليم تمامًا وليس كما ادعى دفاعه أن هناك خللًا في قُواه العقلية جعله يرتكب تلك الأفعال من قتل وذبح ودفن ضحاياه في المنزل.

ويحاكم المتهم في تلك القضية بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا وأخفى جثتها في "ديب فريزر".

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بالإعدام شنقا للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه، كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بتهمة قتل سيدة.