بالتعاون مع البنك الدولي.. القليوبية تطلق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ليا كارول المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، بشأن أولى خطوات تحقيق الهدف الإنمائي لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

حضر الاجتماع، ممثلين عن وزارتي البيئة والتنمية المحلية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عبدالله مدير إدارة البيئة بالمحافظة.

ويتمثل المشروع في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية والحرجة بالقاهرة الكبرى، وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وتحسين نوعيته وتقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضررًا بالصحة العامة والاقتصاد.

وأشاد "الهجان" بالتعاون القائم بين المحافظة والبنك الدولي وكافة الأجهزة بوزارتي التنمية المحلية والبيئة للعمل على تنفيذ المشروع والذي يعد من أكبر مشروعات البيئة، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.