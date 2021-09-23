بديل وحيد.. طارق شوقي: لقاح كورونا "إجباري" للمعلمين والإداريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "إجباري" وشرط دخول المعلمين والإداريين للمدارس ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية.

وكشف شوقي، في تصريحات، عن البديل الوحيد للسماح للمعلمين والإداريين بالوزارة بممارسة عملهم، قائلا: من يمتنع عن الحصول على تطعيم لقاح كورونا، سيجري مسحة كل 3 أيام على نفقته الخاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تطعيم 60% من المعلمين والإداريين وهم حوالي 1.6 مليون، وجاري تطعيم الباقي بالتعاون مع وزارة الصحة.