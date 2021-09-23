نقيب الأشراف يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وشقيقه، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ 91، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

وأشاد نقيب الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف بيت الرحمن والعمل على إعلاء راية التوحيد ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشدد نقيب الأشراف، على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذلها القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.​