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انعقاد المؤتمر الخامس للجنة المقبلين على الزواج بالكنيسة القبطية تحت عنوان "شريك الحياة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نظمت لجنة المقبلين على الزواج المتفرعة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس، على مدار يومَي أمس الأول وأمس، مؤتمرها الخامس لإيبارشيات الوجه البحري، بعنوان "شريك الحياة" في بيت "أرض الفرح" التابع لإيبارشية الزقازيق ومنيا القمح.

حضر المؤتمر من أحبار الكنيسة، إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح مضيف المؤتمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية ومقرر لجنة المقبلين على الزواج، نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية.​

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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