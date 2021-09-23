ضمن "حياة كريمة".. الأوقاف: تخصص مليون جنيه سنويا لدعم معاشات قراء القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق برنامج "تلاوات"، بأصوات كبار القراء المعاصرين ونوابغ القراء من الشباب والنشء، ليبرز أن دولة التلاوة المصرية مازالت وستظل عظيمة في خدمة كتاب الله (عز وجل).

وأوضح جمعة، عقب انتهاء اجتماعه بمجلس إدارة نقابة القراء، الخميس، أن البرنامج يتضمن إلقاء الضوء على معاني بعض التلاوات وبيان أسباب نزولها، ومقاصدها العامة، وتتولى الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم الإشراف على هذا البرنامج، بالتعاون مع نقابة القراء.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم تخصيص مليون جنيه سنويًّا لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أي معاش من الحكومة أو القطاع العام، إكراما لهم، وإسهاما في توفير حياة كريمة لهم في إطار برنامج "حياة كريمة لكل المصريين" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخصصت وزارة الأوقاف، مليون جنيه جوائز سنوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إضافة إلى جوائز المسابقات المحلية على مدار العام والتي بلغت جوائزها خلال شهر رمضان الماضي 1442هـ أكثر من مليون جنيه، ضمن تنفيذ شروط الواقفين على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.​