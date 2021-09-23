شاومي لمصراوي: نحترم خصوصية مستخدمي هواتفنا ولا نراقب اتصالاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت شركة شاومي الصينية العملاقة، أنها لا تفرض أي نوع من الرقابة على مستخدمي هواتفها.

وقالت شاومي في رسالة لمصراوي، ردا على ما نشر أمس بشأن تحذير سلطات ليتوانيا من استخدام هواتف شاومي، إنها لا تتبع أي نوع من الرقابة على الاتصالات من وإلى مستخدميها.

وأضافت شاومي أنها لم تقدم على هذا الإجراء أبدا، احتراما مستخدمي هواتفها الذكية، وتكفل لهم الحرية الكاملة في البحث أو الاتصال أو تصفح الويب أو استخدام برامج الاتصال الخاصة بطرف ثالث.

وشددت شاومي على أنها تحترم وتحمي الحقوق القانونية لجميع المستخدمين بالكامل، وتلتزم باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي.