الصين تعلن عن بؤرةٍ جديدة محتملة لإنتشار "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت لجنة الصحة الحكومية في الصين اليوم الأربعاء، إكتشاف ثلاث حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين.

ولمنع إنتشار العدوى، أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة إختبار جماعي للسكان.

ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق "خطر متوسط للإصابة".

وقبل الإعلان عن إكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس كورونا في هاربين، كان محور إنتشاره في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 سبتمبر غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.

يشار إلى أن مقاطعة هيلونغجيانغ تقع على الحدود مع روسيا وترتبط بعلاقات وثيقة مع المناطق الحدودية لروسيا.

وكانت الصين قد سجّلت منذ بداية جائحة "كوفيد – 19" 95851 حالة إصابة بكورونا، فيما توفى 4636 شخصا بمضاعفات الإصابة بالعدوى.

المصدر: إنترفاكس