مشروع قانون عقوبات أمريكية يستهدف سندات روسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:25 مساءً - منذ 3 دقائق

وافق مجلس النواب الأمريكي على تعديلات على مشروع ميزانية الدفاع لعام 2022، والتي تتضمن إجراءات تقييدية تستهدف سندات سيادية روسية.

وتتضمن التعديلات الحظر على الأمريكيين إجراء معاملات مع أدوات الدين العام الروسي (سندات) في السوق الثانوية، وقبل ذلك تم فرض حظر على التعامل مع السندات عند الطرح الأولي.

والتعديلات الجديدة، في حال أقرها الكونغرس، ستطال السندات الصادرة بأي عملة ولأجل استحقاق يزيد عن 14 يوما من البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاه الوطني ووزارة المالية الروسية.