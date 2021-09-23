الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة لفئات معينة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلنت هيئة الأغذية والدواء الأميركية، الأربعاء، عن موافقتها لإعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر/بايونتيك للمسنين والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، في محاولة لتعزيز حماية الأميركيين الأكثر ضعفا ضد متغير دلتا سريع الانتشار من الفيروس، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وبحسب القرار سيتم السماح بالجرعة الثالثة من اللقاح، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما، وكذلك “العاملين في أماكن عالية التعرض للفيروس”.

وأشارت الهيئة إلى أن الجرعة الإضافية من لقاح فايزر يجب أن تمنح بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعتين الأساسيتين.

ويتساءل الكثير من الناس عما إذا كانت جرعة معززة كافية أم أن التطعيم الدوري لفيروس «كوفيد – 19» سيصبح الوضع الطبيعي الجديد كما هو الحال بالنسبة للإنفلونزا. وهنا يقول بعض العلماء إن الخبرة المتوفرة مع لقاحات أخرى تشير إلى أن معززاً واحداً جيد التوقيت قد يوفر مناعة طويلة الأمد، لكن آخرين يؤكدون أن الاندفاع المعزز سابق لأوانه نظراً لندرة البيانات حول فعالية اللقاحات والتوقيت المفضل لإعطائها.

ويضيف الطبيب المتخصص في علم الأوبئة بروس أيلوارد كبير المستشارين في منظمة الصحة العالمية إلى أنه من غير الواضح تماماً من الذي سيحتاج إلى جرعة لقاح معززة (أي جرعة ثالثة) أو متى تؤخذ الجرعة المعززة أو أي من اللقاحات تعمل بشكل أفضل. لذلك نحتاج إلى فهم كل ذلك قبل أن نقرر كيفية استخدام المعززات.

وقد بدأت إسرائيل، التي تلقى أكثر من 60 في المائة من سكانها جرعتين من لقاح فايزر في 30 يوليو (تموز) الماضي، بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لأي شخص يبلغ من العمر 60 عاماً أو أكبر وهي أول دولة تفعل ذلك. وفي 20 أغسطس (آب) عادت وأكدت على أن كل شخص يبلغ من العمر 40 عاماً أو أكبر يجب أن يحصل على جرعه ثالثه.

أما الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فقد بدأت في إعطاء الجرعات المعززة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الاستجابات المناعية أو المعرضين لخطر الإصابة بفيروس «كوفيد – 19» الخطير. وتوصي بعض المناطق أيضاً باستخدام معززات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وقالت الإدارة الأميركية إنها ستوفر التعزيزات على نطاق أوسع في سبتمبر (أيلول) الحالي، رغم أن ذلك سيتطلب أولاً موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية ولجنة أميركية متخصصة.