بلينكن: ندعم ليبيا ذات سيادة وموحدة وخالية من التدخل الأجنبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ 44 دقيقة

أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، على دعم الولايات المتحدة لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة آمنة وخالية من التدخل الأجنبي.

وشارك بلينكن في اجتماع وزاري حول ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة استضافته فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين بالإضافة إلى جيران ليبيا الإقليميين وممثلي الأمم المتحدة.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأميركية أن بلينكن أكد على “دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر”.

وحث القادة الليبيين “على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك الحاجة إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وقانوني”.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركية عن “دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020، بما في ذلك إزالة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2570”.

وأكد بلينكن كذلك على وقوف الولايات المتحدة مع “تجديد بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ليبيا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي فضلاً عن الحاجة إلى وصول البعثة دون عوائق”.

وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.

وبعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، في أكتوبر 2020، انتخبت لجنة الحوار الوطني الليبية، المكونة من 75 شخصا، برعاية الأمم المتحدة، في 5 فبراير، مجلس رئيسيا جديدا برئاسة محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة، هدفهم الرئيسي هو تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.