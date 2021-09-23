دولة الإمارات تعلن تعافي 401 حالة جديدة من كورونا

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت الإمارات إجراء 282,897 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 733,972 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,083 حالة.

وأكدت الوزارة شفاء 401 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 726,035 حالة.