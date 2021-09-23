الامارات.. جناح إينوك يعرّف زوار إكسبو بدور الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

باتت مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، على أهبة الاستعداد لاستقبال زوار الحدث العالمي الذي ينطلق في الأول من أكتوبر.



وشيّدت المجموعة جناحها الحديث والمبتكر في موقع الحدث تحت شعار «إلهام من الطاقة»، وهو مصمم وفقاً لأرقى معايير الاستدامة والتصميم التي وضعها فريق «إكسبو 2020 دبي»، ويدمج بين مفاهيم الإرث ضمن خطة التشييد والتركيز على استخدام المواد المحلية والقابلة للتدوير.

جناح «إينوك»، يتيح رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وتستمر الجولة في الجناح لمدة 15 دقيقة، مقدمةً للزوار تجربة غير مسبوقة لتعريفهم بالمعاني العديدة لشعار الجناح: «إلهام من الطاقة».