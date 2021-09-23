شرطة دبي تشارك السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الـ91

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي، بأحر التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة، وإلى كل أبناء الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.



وثمن الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، العلاقات الأخوية والتاريخية الممتدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يجمعهما من أواصر تاريخية عميقة ومتجذرة، وترابط وتكامل يجعل من علاقاتهما أنموذجا حقيقيا في العلاقات الدولية، ومثالاً يحتذى به في مختلف المجالات.

وأكد أن العلاقات الإماراتية السعودية طالما تفردت بخصوصية وسمات مشتركة استندت إلى الأخوة ووحدة الدم والمصير وعلاقات الجوار وترابط الشعبين الوثيق، وهو ما أرسى لأرضية صلبة من العلاقات الثنائية المتينة، وشكل رافداً مهما لدعم مسيرة التعاون المشترك في منطقة الخليج، ونقطة انطلاق لمشاريع تستشرف المستقبل وتحقق الخير والرفاه لشعوب المنطقة.

وأعرب القائد العام لشرطة دبي عن سعادتهم بمشاركة أشقائهم احتفالاتهم الوطنية، والتي ترسخ عمق العلاقات بين البلدين حكومة وشعباً، وسط إنجازات ومكتسبات كبيرة يستمران في تحقيقها، في تأكيد وتعريف بتاريخ المملكة الحافل بالعطاء والتنمية والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتنموية، باذلة جهوداً كبيرة لإسعاد أبناء شعبها وتوفير حياة كريمة لهم.