شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: تراجع حالات الوفاة بكورونا مع ارتفاع أعداد الملقحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ماليزيا إن متوسط حالات الوفاة بفيروس كورونا تراجع في ظل ارتفاع أعداد الملقحين بصورة جزئية أو كلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة خيري جمال الدين القول في البرلمان اليوم الخميس إن متوسط حالات الوفاة خلال الأيام السبعة الأخيرة بناء على بيانات الوفاة تراجع من 251 الشهر الماضي إلى .106

وأضاف أن عدد الأسرة المخصصة لمرضى كورونا المستخدمة تراجع من 14 ألفا و942 في 23 آب/أغسطس إلى 10 آلاف و321، مشيرا إلى وجود 1114 مريض في وحدات الرعاية المركزة مقارنة بـ 1542 في نفس اليوم من الشهر الماضي.

وأوضح أن هذا التراجع" يمثل شعاع ضوء نحو عملية تعافي عامة أفضل"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستستمر في التركيز على " خطة رصد واختباروعزل ودعم" للعمل على تسطيح منحنى الاصابات.

وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و754 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها ماليزيا منذ 22 تموز/يوليو الماضي.

ويشار إلى أن ماليزيا حققت مناعة القطيع هذا الأسبوع بعد تطعيم 80% من البالغين.