«تي سي إل» تقدم تلفزيوناً ذكياً يعمل بالإيماءات

كشفت شركة "تي سي إل" التلفزيون الذكي X925 Pro الفاخر الجديد بشاشة قياس 85 بوصة، الزاخر بالتقنيات المتطورة مثل تقنية Mini LED مع العمل بدقة الوضوح 8K، والذي من المقرر طرحه تجارياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفزيون الذكي الجديد يعتمد على تصميم Optical Distance، ما ساعد على تصميم جهاز نحيف للغاية، ويضم التلفاز الفاخر 96 ألف لمبة Mini LED موزعة على أكثر من 2000 منطقة إعتام.

واعتمدت تي سي إل في التلفاز الذكي الجديد على لوحة LCD وفلتر ألوان النقاط الكمية QLED، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%. ويبلغ معدل تنشيط الصورة 120 هرتز مع نسبة تباين عالية ودرجة سطوع تصل إلى 2000 نيت.

ويدعم التلفاز الجديد تقنية HLG وHDR10 وHDR10+ ودولبي Vision ودولبي Vision IQ وكذلك وضع الكمون المنخفض التلقائي ALLM ومعدل التحديث المتغير VRR وقناة إرجاع الصوت المحسنة eARC، ويزخر بأربعة منافذ HDMI-2.1.

وتضم باقة التجهيزات التقنية، النظام الصوتي دولبي Atmos 5.1.2، ويعتمد على نظام التشغيل غوغل TV، إضافة إلى الكاميرا السحرية Magic Camera، التي تتيح الدردشة بالفيديو أو التحكم في التلفزيون بالإيماءات.