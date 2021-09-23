المملكة السعودية تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة بدون مقابل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م. وفقا لصحيفة الرياض.



وأوضحت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يُعلّق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.