توكتوك مسروق وجثة في ترعة.. 11 ألف جنيه تكشف متورطين جدد في مقتل طالب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث كفر الدوار القبض على عاطلين، لتورطهما في واقعة مقتل طالب بمنطقة أبيس الأولى لسرقة مركبة "توكتوك" قيادته.

كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى بلاغًا من أهالي منطقة أبيس بوجود جثة لشخص متوفى ملقى في ترعة أبيس الأولى المتفرعة من ترعة الإنجليزية بجوار الطريق الدولي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتبين من الفحص أن الجثة المعثور عليها للمدعو عبدالرحمن محمد أبو الفتوح 17 عامًا، طالب بالثانوي الصناعي، مقيم بقرية أبيس الثانية.

وبمناظرة جثة المجني عليه تبين وجود بعض الطعنات في أنحاء متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته وسرقة "توكتوك" خاص به وهاتفه المحمول.

وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام.م.م.أ" وشهرته "شاخورة"، في العقد الثالث من العمر، مقيم بعزبة الصيادين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وهارب من تنفيذ أحكام.

وكشفت التحريات أن المتهم عقد العزم على سرقة أحد مركبات التوكتوك كرهًا عن قائدها نظرا لحاجته الشديدة للمال، واستدرج المجني عليه إلى موقع العثور على الجثة، ووجه له عدة طعنات بسلاح أبيض وألقاه بالترعة حتى يتأكد من وفاته.

وأسفرت التحريات عن بيع المتهم التوكتوك الخاص بالمجني عليه إلى "ج.م.ر"، 25 عامًا، عاطل بوساطة "م.ا.ع"، 25 عامًا، عاطل، مقيمان أبيس السادسة كفر الدوار بمحافظة البحيرة - مع علمهما- بأنه متحصل من جريمة مقابل مبلغ 11 ألف جنيه وشراء آخر بمبلغ 3500 جنيه وإنفاق باقي المبلغ المالي.

باستدعاء المذكورين أقر الأول بشرائه التوك توك من المتهم عن طريق وساطة الثاني وأنهما على علم بأن مركبة التوك توك متحصل عليها من جريمة سرقة، فألقت الشرطة القبض عليهما.

باستدعاء والدة المجني عليه "خيرات.ع.ي.أ"، 47 عامًا، ربة منزل، مقيمة أبيس الثانية ثان الرمل، تعرفت على التوكتوك المضبوط وأقرت أنه خاص بابنها المجني عليه.