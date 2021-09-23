الارشيف / اخبار العالم

حاكم الشارقة يهنئ الملك سلمان باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يهنئ الملك سلمان باليوم الوطني الـ 91 للمملكة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

بعث الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

 

كما بعث حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

وبعث الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة و الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة و  الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا