في أفريقيا.. "ائتلاف الأمل" الإماراتي يعزز حلول توزيع اللقاحات

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلن "ائتلاف الأمل" الإماراتي عن توقيع اتفاقية شراكة مع ناقلة الشحن "أسترال للطيران" في دولة كينيا الأفريقية.



وذلك لتعزيز حلول توزيع اللقاحات في أفريقيا، وذلك في إطار التزامه الثابت بتسريع عمليّة التحصين في القارّة الأفريقيّة.

وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على جهود ائتلاف الأمل لتمتين الشراكات الرامية إلى التصدّي لجائحة " كوفيد - 19" عالمياً وإنجاز مهمّته المتمثّلة في تسهيل وصول اللقاحات إلى دول العالم كافة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيركز الجانبان جهودهما على التوسّع في توزيع اللقاحات داخل القارّة الأفريقيّة والوصول إلى كافة دولها. وسيستفيد ائتلاف الأمل من شبكة الخطوط الجوّية الواسعة لشركة "أسترال للطيران" ومن تقنياتها وخبراتها في الأسواق من أجل تحقيق هدفه العالمي في تسهيل العمليّات اللوجستيّة لتوفير اللقاحات وخاصة في قارّة أفريقيا.

وتضمن الشراكة الجديدة توصيل اللقاحات وغيرها من الإمدادات الحيوية بكفاءة وأمان إلى جميع الدول الـ 54 في أفريقيا.

وتضم "أسترال للطيران" نظاماً متكاملاً يتميّز بالمرونة والابتكار والكفاءة من حيث الكلفة ويرتكز على المسيّرات، إذ يضمّ أسطولاً مكون من 14 طائرة بالإضافة الى المركبات الجوّية من دون طيّار /UAV/ والأنظمة الجوّية ذاتيّة التشغيل /UAS/، و حلول تخزين لحفظ اللقاحات وتسليمها إلى المناطق النائية.

وسيستخدم ائتلاف الأمل خبرة "أسترال للطيران" الوافية في نقل المستحضرات الصيدلانية واللقاحات واللوازم الجراحية جوّاً، حيث أنّ أحد قطاعاتها الرئيسيّة في أفريقيا هو مشاريع التلقيح والمناعة التي أنجزتها خلال الأعوام العشرين الماضية لصالح مؤسسات مثل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر الدولي.

ويهدف ائتلاف الأمل من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تكامل سلاسل التوريد اللازمة لإيصال اللقاحات من مركزها في أبوظبي إلى جميع الدول الأفريقية، حيث هيّأ عملياته لتوفير الملايين من لقاحات "كوفيد-19" الحيوية إلى أية دولة تحتاجها، وقد استطاع التعامل حتى الآن مع 100 مليون جرعة لقاح عبر 40 دولة.